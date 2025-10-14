Sommerso dalla terra mentre lavora in una cava,muore operaio

Un operaio che lavorava in una cava è morto dopo essere stato travolto da uno smottamento che ha travolto l'escavatore sul quale si trovava. L'uomo è stato travolto ieri pomeriggio alle 15, in un'azienda che si trova in contrada Fonte Lepre a Corridonia (Macerata).

I vigili del fuoco sono intervenuti subito per cercare di estrarre il corpo. Le operazioni tuttavia sono durate circa dieci ore e nella notte è stato estratto il cadavere dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari, che hanno constatato il decesso.