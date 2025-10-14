Sommerso dalla terra mentre lavora in una cava,muore operaio

Martedì 14 Ottobre 2025

14 ott 2025
Il cadavere estratto nella notte dopo circa dieci ore di lavoro

Un operaio che lavorava in una cava è morto dopo essere stato travolto da uno smottamento che ha travolto l'escavatore sul quale si trovava. L'uomo è stato travolto ieri pomeriggio alle 15, in un'azienda che si trova in contrada Fonte Lepre a Corridonia (Macerata).

I vigili del fuoco sono intervenuti subito per cercare di estrarre il corpo. Le operazioni tuttavia sono durate circa dieci ore e nella notte è stato estratto il cadavere dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari, che hanno constatato il decesso.

