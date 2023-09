'Soldato russo rivela i timori per attacco ucraino alla Crimea'

L'intelligence militare ucraina ha diffuso l'intercettazione della telefonata di un soldato russo che esprime "terrore" per quella che definisce una "enorme" forza di carri armati ucraini e 150.000 soldati pronti per liberare la Crimea occupata. Lo riposta il Kyiv Post. Parlando al telefono con un amico, il militare racconta di aver saputo che tre divisioni di truppe ucraine e armamenti che Kiev sta preparando per riprendersi la penisola annessa da Mosca nel 2014: "Ho sentito che questi figli di p..... stanno preparando qualcosa", dice "beh, c....o, tre divisioni, 100 mila persone. Stanno arrivando dall'addestramento. Tutti questi carri armati, tutto quello che hanno preparato, saranno buttati dentro (in Crimea) adesso. Vogliono riconquistarla. Le prime due divisioni andranno all'offensiva e la terza farà un'operazione a tappeto".