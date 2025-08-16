Venerdì 15 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaTrump PutinAlbero caduto FerrandinaManovra 2026
Acquista il giornale
Ultima oraSoffoca con un cuscino il compagno malato, arrestata
16 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Soffoca con un cuscino il compagno malato, arrestata

Soffoca con un cuscino il compagno malato, arrestata

In zona Corvetto a Milano, prima l'ha colpito con un coltello

In zona Corvetto a Milano, prima l'ha colpito con un coltello

In zona Corvetto a Milano, prima l'ha colpito con un coltello

Ha ucciso il compagno da tempo malato per le conseguenze di un ictus, prima colpendolo con un coltello con dei fendenti che non sono risultati mortali mentre era a letto, poi soffocandolo con un cuscino. Quindi è scesa in strada dove ha dato l'allarme ed è stata arrestata.

La tragedia è accaduta la notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pomposa, in zona Corvetto a Milano: Antonia Nunzia Mancini, 64 anni, è quindi accusata dell'omicidio del compagno settantatreenne Vincenzo Ferrigno con cui viveva da 40 anni.

Sembra che il movente del delitto siano proprio state le condizioni fisiche del compagno. E' stata lei stessa a chiamare la Polizia e a confessare.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OmicidioGiustizia