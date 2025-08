Socialisti-Verdi-Sinistra Ue, 'a Gaza in atto un genocidio'

Quello che accade a Gaza "non può più essere considerata una semplice emergenza: vi sono prove evidenti che si sta consumando un genocidio. Finora la Commissione e il Consiglio europeo non hanno reagito con l'urgenza e la determinazione che i nostri trattati, i nostri valori e le nostre responsabilità richiedono". Lo scrivono in una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Kaja Kallas i gruppi dei Socialisti, Verdi e della Sinistra Ue. Nella lettera i tre gruppi chiedono di garantire gli aiuti a Gaza, di applicare "un embargo alle armi" per Israele e di "sospendere l'accordo di associazione" con lo Stato ebraico.