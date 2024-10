Socialisti Ue, no a von der Leyen se sostiene hub rimpatri

"I Socialisti e democratici sono contro l'esternalizzazione della gestione della migrazione. Siamo contro la strategia del Ppe e di Meloni, siamo molto preoccupati dal fatto che von der Leyen voglia adottare questa strategia. Voglio dirlo in maniera diretta: così non può contare sul nostro sostegno". Lo ha detto la capogruppo dei Soclialisti e democratici Iratxe Garcia Perez, parlando ai giornalisti a Strasburgo. "Può contare su di noi però se vuole implementare il Patto per la migrazione e l'asilo", ha aggiunto.