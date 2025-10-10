Socialisti, da Macron nessuna risposta, pronti a sfiducia

Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Se il pallone diventa politica
Emmanuel Macron non ha "fornito alcuna risposta chiara, né sul potere d'acquisto né sulle pensioni, né su nessun tema": lo ha dichiarato il segretario del Partito socialista francese, Olivier Faure, uscendo dalla consultazioni col presidente all'Eliseo. "Al ritmo in cui vanno le cose e nelle condizioni in cui siamo oggi, non c'è alcuna garanzia di non sfiducia da parte del nostro partito", ha avvertito, aggiungendo: "Se tutti i temi non sono sul tavolo, a cominciare dalla sospensione della riforma delle pensioni, sfiduceremo immediatamente".

