Socialisti, da Macron nessuna risposta, pronti a sfiducia

Emmanuel Macron non ha "fornito alcuna risposta chiara, né sul potere d'acquisto né sulle pensioni, né su nessun tema": lo ha dichiarato il segretario del Partito socialista francese, Olivier Faure, uscendo dalla consultazioni col presidente all'Eliseo. "Al ritmo in cui vanno le cose e nelle condizioni in cui siamo oggi, non c'è alcuna garanzia di non sfiducia da parte del nostro partito", ha avvertito, aggiungendo: "Se tutti i temi non sono sul tavolo, a cominciare dalla sospensione della riforma delle pensioni, sfiduceremo immediatamente".