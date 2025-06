Soccorsi Gaza, '72 morti dall'alba, 21 in attesa aiuti'

La protezione civile di Gaza ha dichiarato che il fuoco israeliano ha ucciso almeno 72 persone nella Striscia oggi, tra cui 21 radunate per ricevere aiuti nel centro e sud dell'enclave. Aggiornando una cifra precedente, il portavoce della protezione civile Mahmud Bassal ha dichiarato all'Afp che il bilancio delle vittime è salito a 72, "a causa dei bombardamenti israeliani in corso sulla Striscia di Gaza dall'alba di oggi - 21 di loro erano in attesa di aiuti". (ANSA-AFP).