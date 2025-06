Soccorritori Gaza, 'saliti a 60 i morti, 31 vicino area aiuti'

La protezione civile di Gaza ha dichiarato che 31 palestinesi in cerca di aiuti umanitari sono tra le almeno 60 persone uccise oggi dalle forze israeliane, l'ultimo di una serie di attacchi vicino ai centri di distribuzione degli aiuti. Il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal, ha dichiarato all'Afp che cinque persone sono state uccise mentre attendevano aiuti nel sud di Gaza, e altre 26 vicino a un'area centrale nota come corridoio di Netzarim, una striscia di terra controllata da Israele che taglia in due il territorio palestinese.

L'esercito israeliano ha dichiarato all'Afp che le sue truppe nell'area di Netzarim hanno prima sparato "colpi di avvertimento" contro i "sospetti" che si avvicinavano. Quando gli individui hanno continuato ad avanzare, "un aereo ha colpito ed eliminato i sospetti per allontanare la minaccia", ha affermato l'esercito. Incidenti simili si sono verificati regolarmente in quell'area dalla fine di maggio, quando la Gaza Humanitarian Foundation, sostenuta da Stati Uniti e Israele, ha aperto i suoi centri di distribuzione.

Bassal ha dichiarato che in altre zone del territorio 14 persone sono state uccise in due attacchi separati nella città centrale di Deir el-Balah e nei dintorni, e altre 13 in tre attacchi aerei israeliani nell'area di Gaza City. Uno di questi attacchi, che ha ucciso tre persone, ha colpito una stazione di ricarica per telefoni cellulari in città, ha detto Bassal. Nel sud di Gaza, due persone sono state uccise "dal fuoco israeliano" in due incidenti separati, ha aggiunto.