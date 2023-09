Sobyanin rieletto sindaco Mosca per quarto mandato, Russia

Mosca, così come il resto della Russia e le quattro regioni annesse in Ucraina, ha assistito ieri a una schiacciante vittoria dei candidati del partito Russia Unita di Vladimir Putin nelle elezioni amministrative parziali. Il sindaco Serghei Sobyanin, in carica dal 2010, è stato rieletto per un quarto mandato, ottenendo oltre il 74% dei voti. Anche il governatore Andrei Vorobyov è stato riconfermato per un terzo mandato, con un risultato del 83%. I risultati resi noti oggi mostrano che in tutto il Paese i governatori di Russia Unita sono stati riconfermati. Nelle repubbliche autoproclamate di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, il partito del presidente ha ottenuto rispettivamente il 78%, il 74%, il 75% e l'84% dei voti per il parlamento locale.