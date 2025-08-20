Martedì 19 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaza IsraleFunerali Pippo BaudoUcraina RussiaVideo rubati De MarrtinoStreamer morto
Acquista il giornale
Ultima oraSmotrich, progetto Cisgiordania cancella illusione 2 Stati
20 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Smotrich, progetto Cisgiordania cancella illusione 2 Stati

Smotrich, progetto Cisgiordania cancella illusione 2 Stati

'Ogni casa sarà un chiodo sulla bara di questa pericolosa idea'

'Ogni casa sarà un chiodo sulla bara di questa pericolosa idea'

'Ogni casa sarà un chiodo sulla bara di questa pericolosa idea'

L'approvazione del progetto di un mega insediamento israeliano in Cisgiordania rappresenta - ha detto il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich - "un passo significativo che cancella praticamente l'illusione dei due Stati e consolida la presa del popolo ebraico sul cuore della Terra d'Israele".

E aggiunge: "Lo Stato palestinese viene cancellato dal tavolo non con slogan, ma con i fatti. Ogni insediamento, ogni quartiere, ogni unità abitativa è un altro chiodo sulla bara di questa pericolosa idea".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata