Smotrich, 'il piano per Gaza è un miscuglio indigesto'

Il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza è "un clamoroso fallimento diplomatico" per Israele, secondo Bezalel Smotrich, il ministro israeliano di estrema destra che, elencando diverse disposizioni del piano in 20 punti, lo ha definito "un miscuglio indigesto". In un post su X, Smotrich ha definito il piano "un clamoroso fallimento diplomatico, un chiudere gli occhi e voltare le spalle a tutte le lezioni del 7 ottobre", riferendosi all'attacco di Hamas nel 2023, che ha innescato la guerra di Gaza. "A mio avviso, finirà anche in lacrime. I nostri figli saranno costretti a combattere di nuovo a Gaza", ha aggiunto. (ANSA-AFP).