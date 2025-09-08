Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

La lezione di Velasco
Smotrich dopo attentato, 'l'Anp deve scomparire'

Il ministro israeliano di ultradestra Bezalel Smotrich chiede lo smantellamento dell'Autorità nazionale palestinese dopo l'attentato di questa mattina a Gerusalemme. "Lo Stato di Israele non può accettare un'Autorità nazionale palestinese che cresce ed educa i propri figli per uccidere gli ebrei", scrive su X, "l'Autorità nazionale palestinese deve scomparire dalla mappa e i villaggi da cui provengono i terroristi dovrebbero assomigliare a Rafah e Beit Hanoun" (le città di Gaza ridotte in macerie nella guerra).

