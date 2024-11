Smeraldo dell'Aga Khan da record, all'asta per 9 milioni dollari

Un raro smeraldo quadrato da 37 carati di proprietà dell'Aga Khan è stato venduto oggi all'asta a Ginevra per quasi nove milioni di dollari, diventando la pietra verde più costosa del mondo. Venduta da Christie's, la spilla di diamanti e smeraldi di Cartier, che può essere indossata anche come pendente, detronizza un gioiello della maison Bulgari, che Richard Burton aveva regalato come regalo di nozze a Elizabeth Taylor, come il gioiello di smeraldo più prezioso. Nel 1960, il principe Sadruddin Aga Khan commissionò a Cartier di incastonare lo smeraldo in una spilla con 20 diamanti taglio marquise per la britannica Nina Dyer, con la quale fu brevemente sposato. Dyer poi mise all'asta lo smeraldo per raccogliere fondi per gli animali nel 1969. Fu acquistato dal gioielliere Van Cleef & Arpels prima di passare qualche anno dopo nelle mani dello statunitense Harry Winston, soprannominato il "re dei diamanti". "Gli smeraldi sono di tendenza in questo momento, e questo soddisfa tutte le aspettative", ha affermato Max Fawcett, responsabile della gioielleria Emea di Christie's. "Potremmo vedere uno smeraldo di questa qualità messo in vendita una volta ogni cinque o sei anni." Il precedente detentore del record, anch'esso tempestato di diamanti, è stato aggiudicato a New York per 6,5 milioni di dollari all'asta di parte della rinomata collezione di gioielli della leggenda di Hollywood Elizabeth Taylor.