Slovenia dichiara Netanyahu 'persona non grata'

La Slovenia ha dichiarato "persona non grata" il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Lo ha annunciato il governo. L'esecutivo guidato da Robert Golob ha approvato una risoluzione che dichiara il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, persona non grata. Il provvedimento, secondo quanto ha affermato in conferenza stampa il segretario di Stato dal ministero degli Esteri Neva Grašič, fa seguito alle stesse misure adottate a luglio scorso nei confronti dei due ministri israeliani Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, accusati di estremismo. Sul profilo ufficiale del governo su X si legge che con questa decisione "vogliono inviare un messaggio chiaro a Israele: la Slovenia si aspetta che le decisioni delle corti internazionali vengano rispettate, così come il diritto internazionale umanitario".