Sarkozy, una vita da romanzo

Ultima oraSlovacchia, possibile l'ok alle sanzioni Ue contro Russia
22 ott 2025
Slovacchia, possibile l'ok alle sanzioni Ue contro Russia

Fico pronto alla luce verde se conclusioni summit soddisfacenti

Durante l'incontro previsto in serata con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro slovacco Robert Fico potrebbe dare il suo via libera al diciannovesimo pacchetto sanzioni contro la Russia. Secondo l'agenzia stampa slovacca Tasr, se le conclusioni del vertice Ue rifletteranno le richieste di Bratislava sul fronte energetico e anche sull'automotive, dalla Slovacchia potrebbe arrivare luce verde. Fonti europee confermano che tale ipotesi è sul tavolo. Cadendo il veto slovacco il via libera al diciannovesimo pacchetto di sanzioni, quasi tutto sul gas russo, sarebbe approvato subito dopo il vertice dei 27.

