Slovacchia, capaci di soddisfare requisiti Nato senza il 5%

Come la Spagna, la Slovacchia deve "riservarsi il diritto sovrano di decidere a quale ritmo e in quale struttura è disposta ad aumentare il bilancio del ministero della Difesa" per "raggiungere il piano della Nato entro il 2035". Lo scrive il premier slovacco Robert Fico su X, precisando che Bratislava "è in grado di soddisfare i requisiti della Nato anche senza un sostanziale aumento della spesa per la difesa al 5% del Pil". "In un periodo di risanamento delle finanze pubbliche e di recupero del tenore di vita medio nell'Ue, la Repubblica Slovacca ha altre priorità nei prossimi anni rispetto agli armamenti", aggiunge.