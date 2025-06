Slitta il termine per emendamenti al disegno di legge sui consiglieri regionali

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sui consiglieri regionali, quello al quale la Lega potrebbe presentare la proposta di modifica per il terzo mandato e che è ora all'esame della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, slitta di una settimana. Lo si apprende da fonti parlamentari del Senato. In questo modo ci sarebbe più tempo per arrivare ad un accordo all'interno della maggioranza. "E non è escluso che si arrivi presto ad un'intesa", si osserva in Forza Italia.