Sky, nasce una nuova Direzione Sport, News and Entertainment

Sky Italia annuncia la nascita di una nuova Direzione che riunisce sotto un'unica guida strategica tutta l'offerta di contenuti - sia pay che free - e che sarà affidata a Giuseppe De Bellis in qualità di Executive Vice President Sport, News and Entertainment.

A partire dalla fine di luglio, Sky Sport, Sky Tg24 e tutte le attività di contenuto - dalle grandi produzioni originali di intrattenimento, al cinema, alle serie tv, ai documentari e ai canali in chiaro - confluiranno in questa nuova struttura. Questa scelta strategica - spiega una nota - è pensata per valorizzare ulteriormente la ricchezza e la qualità dell'offerta Sky, attraverso una visione integrata e trasversale, capace di cogliere nuove opportunità creative e produttive, e fortemente orientata all'innovazione.

L'obiettivo è liberare il potenziale delle diverse aree editoriali promuovendo una logica di collaborazione e contaminazione tra contenuti, talenti e piattaforme. Un approccio che permetterà a Sky di rispondere con sempre maggiore efficacia e immediatezza alle aspettative del pubblico, mettendo al centro la forza dei suoi team editoriali, creativi e produttivi, la passione nel raccontare le storie con qualità, energia e autorevolezza, e la capacità di innovare linguaggi e formati.

Questa nuova organizzazione rappresenta un'evoluzione strategica per Sky: una gestione integrata di contenuti, produzioni e distribuzione, guidata da un approccio trasversale, dinamico e orientato all'innovazione, che ha l'ambizione di offrire al pubblico un'esperienza sempre più ricca, coinvolgente e di alta qualità.

De Bellis, in Sky dal 2018, prima come condirettore vicario di Sky Sport e dall'anno dopo come direttore di Sky Tg24, ha maturato nel corso della sua carriera importanti esperienze e competenze sia editoriali - nel mondo dei contenuti a 360 gradi, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi e al digitale - sia manageriali. Sotto la sua direzione, Sky Tg24 si è contraddistinto per la priorità data ai grandi temi internazionali, per l'approccio data driven all'informazione, con l'uso dei dati per spiegare le notizie e i fenomeni sociali, economici e politici; ma anche per la spinta alla digitalizzazione della testata, con il potenziamento dell'offerta web e social, lo sviluppo dello storytelling seriale in stile documentaristico, come le docuserie e i podcast, e la creazione di Sky Tg24 Insider, la sezione di approfondimento del sito di Sky Tg24 dedicata agli abbonati.