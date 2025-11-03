Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Gabriele Canè
Società violenta
3 nov 2025
Sito sessista, la Procura di Roma apre indagine

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alle immagini generate dalla IA di donne dello spettacolo e non e che compaiono nude sul sito per adulti. Nel procedimento, coordinato dall'aggiunto Sergio Colaiocco e avviato dopo l'arrivo di alcune denunce tra cui quella della giornalista Francesca Barra, si procede per il reato introdotto nell'ottobre scorso sull'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con il sistema di intelligenza artificiale. Il reato prevede una reclusione da uno a 5 anni. Le indagini sono affidate alla Polizia Postale.

