Siti sessisti: presto fascicolo, gestore sarà sentito

Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Venezia, la Mostra e Gaza
31 ago 2025
In Procura Roma l'informativa, poi le iscrizioni degli indagati

L'apertura di un fascicolo, l'iscrizione degli indagati e l'eventuale interrogatorio del gestore del sito, ormai chiuso, Phica.eu. La prossima settimana i pm di piazzale Clodio analizzeranno l'informativa della Polizia postale sui casi di foto rubate che ritraggono donne finite su forum e chat e oggetto di commenti volgari e offensivi. Il gestore del sito sessista sarebbe italiano e nonostante il server sia estero non ostacolerebbe l'azione penale nei suoi confronti.

