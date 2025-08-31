Siti sessisti, indagine Commissione chiusa entro il 2025

Concludere l'inchiesta della Commissione Parlamentare sul Femminicidio sui siti sessisti "entro la fine dell'anno per valutare come attualmente avviene il monitoraggio e capire se ci sono provvedimenti già in essere che possono aiutare". Sono gli obiettivi della presidente della Commissione, Martina Semenzato, la quale ha sottolineato anche la necessità "di attualizzare le norme" per evitare che foto di donne finiscano su forum e siti sessisti.