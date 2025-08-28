Lunedì 25 Agosto 2025

28 ago 2025
Siti sessisti, alla Polizia postale denunce da tutta Italia

Verifiche per identificare chi li gestisce e autori commenti

Stanno arrivando alla Polizia postale denunce da tutta Italia da parte di donne che hanno scoperto loro foto rubate e finite sui siti sessisti Mia moglie e Phica.eu. La Polizia postale ha avviato indagini per risalire a chi gestisce le piattaforme che contengono anche foto di politiche, attrici e influencer. Verifiche sono in corso anche per stabilire le modalità con cui sono state trafugate e diffuse le foto e per arrivare a identificare anche gli autori dei commenti sessisti e offensivi.

