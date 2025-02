Sistemi missilistici Oreshnik: accordo Russia-Bielorussia per schieramento

I sistemi missilistici russi Oreshnik saranno schierati sul territorio della Bielorussia, come prevede un accordo tra i leader dei due paesi. Lo ha affermato in un'intervista alla Tass il dirigente del ministero degli Esteri russo, Alexey Polishchuk. "La Russia, in conformità con i suoi obblighi con gli alleati, sanciti nel Trattato del 2024, è pronta a fornire a Minsk l'assistenza necessaria e ad adottare misure per proteggere lo spazio di difesa comune", ha aggiunto il diplomatico.