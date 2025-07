Sisi a Trump, 'ogni sforzo per fermare la guerra a Gaza'

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha rivolto un accorato appello al presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché intervenga per porre fine alla guerra a Gaza. In un discorso televisivo, Sisi ha affermato che Trump "è l'unico in grado di fermare la guerra, portare aiuti e porre fine alla sofferenza" della popolazione di Gaza alle prese con condizioni umanitarie disastrose. "Pertanto, rivolgo un appello speciale a Sua Eccellenza il Presidente Trump: la prego di fare ogni sforzo per fermare la guerra e portare aiuti", ha affermato il leader egiziano. "È giunto il momento di porre fine alla guerra", ha affermato Sisi, il cui governo è stato coinvolto negli sforzi di mediazione e nell'invio di aiuti a Gaza, che confina con l'Egitto sulla penisola del Sinai.

Sisi ha affermato che l'Egitto ha un gran numero di camion di aiuti umanitari in attesa al valico di Rafah, ma "affinché gli aiuti possano entrare, è necessario un coordinamento", e che la parte israeliana consenta il passaggio dall'altra parte.