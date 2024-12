Siria:Jolani,contratto tra Stato e tutte le fedi nel Paese

Abu Mohammad al-Jolani, il capo della coalizione islamista che ha preso il potere in Siria, ha dichiarato che è necessario un "contratto" tra lo Stato e tutte le fedi presenti nel Paese con molte minoranze per garantire la "giustizia sociale". "La Siria deve rimanere unita e deve esserci un contratto sociale tra lo Stato e tutte le fedi per garantire la giustizia sociale", ha dichiarato al-Jolani durante un incontro con dignitari e notabili della comunità drusa, nelle osservazioni riportate dal canale Telegram della coalizione guidata dal gruppo radicale sunnita Hayat Tahrir al-Sham (HTS).