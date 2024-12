Siria: ribelli, 'entrati nel carcere di Sednaya'

I ribelli a guida islamica hanno reso noto di aver fatto irruzione nel famigerato carcere militare di Damasco, annunciando su Telegram la "fine dell'era della tirannia nella prigione di Sednaya". L'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, ha dichiarato che "le porte della famigerata prigione di Sednaya, nota come 'mattatoio umano', sono state aperte per migliaia di detenuti che sono stati imprigionati dall'apparato di sicurezza durante tutto il governo del regime".