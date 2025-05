Siria: revoca delle sanzioni USA, passo positivo per la ripresa postbellica

La Siria ha salutato la revoca formale delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, comunicata dal Dipartimento del Tesoro Usa, come un "passo positivo" che contribuirà alla ripresa postbellica. "La Repubblica Araba Siriana accoglie con favore la decisione del governo americano di revocare le sanzioni imposte alla Siria e al suo popolo per lunghi anni", si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri di Damasco, nella quale si aggiunge che si tratta di un "passo positivo nella giusta direzione" per ridurre le difficoltà umanitarie ed economiche in Siria, martoriata da 14 anni di guerra. (ANSA-AFP).