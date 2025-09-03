Mercoledì 3 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Sirene d'allarme a Tel Aviv, missile lanciato dallo Yemen
3 set 2025
Sirene d'allarme a Tel Aviv, missile lanciato dallo Yemen

Per la prima volta dopo settimane le sirene d'allarme stanno suonando a Tel Aviv. Lo ha constatato l'Ansa sul posto. Le sirene sono risuonate per un missile lanciato dallo Yemen verso il territorio israeliano, ha dichiarato l'esercito israeliano. Il missile è stato abbattuto. Atterraggi e decolli all'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv sono stati momentaneamente sospesi. Un volo della Wizz Air ungherese da Budapest a Tel Aviv ha subito ritardi. Dopo l'intercettazione del missile, il servizio ambulanze Magen David Adom ha fatto sapere che finora non risultano feriti o vittime.

