Rossi e Indy, miti senza fine
Rossi e Indy, miti senza fine
Sinner no alla Davis, Volandri 'non ha dato disponibilità'

'Questa resta casa sua, Farò affidamento su grande gruppo'

'Questa resta casa sua, Farò affidamento su grande gruppo'

'Questa resta casa sua, Farò affidamento su grande gruppo'

Jannik Sinner dice no all'Italia. Il n. 2 del mondo non è stato chiamato da Filippo Volandri per le finali di Coppa Davis di Bologna a novembre. "annik non ha dato la sua disponibilità per il 2025 - spiega il capitano non giocatore azzurro - La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra".

Sono stati così chiamati Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. "Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca - dice ancora Volandri spiegando le sue convocazioni -. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi".

