Sinner domina Baez e raggiunge gli ottavi agli Australian Open.

Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open di Melbourne. Il tennista italiano, attualmente al quarto posto nel ranking mondiale, ha dominato l'argentino Sebastian Baez (numero 29) in tre set, con un netto 6-0, 6-1, 6-3. La partita è stata completamente a senso unico: Sinner ha conquistato il primo set in soli 29 minuti, il secondo set in 32 minuti e il terzo set in 51 minuti. Negli ottavi di finale, il giocatore altoatesino affronterà il vincitore del match tra il russo Karen Khachanov (numero 15) e il ceco Tomas Machac (numero 75).