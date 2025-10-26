Sindaco, tre morti per l'attacco russo su Kiev

Tre persone sono morte e 29 sono rimaste ferite - tra cui sei bambini, il più piccolo di 4 anni - in seguito all'attacco russo sul distretto della Desna, a Kiev. Lo ha annunciato il sindaco della capitale Vitali Klitscko su Telegram spiegando che sette feriti - tra cui due bimbi - sono stati ricoverati in ospedale. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i detriti di alcuni droni sono caduti sul secondo piano di un palazzo. Diversi appartamenti hanno preso fuoco e l'incendio si è poi propagato ai piani superiori.