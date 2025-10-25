Sindaco Kiev, esplosioni e incendi, città sotto attacco

Esplosioni e incendi vengono registrati a Kiev secondo quanto scrivono il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, e Tymur Tkachenko, il capo dell'amministrazione militare della città. "La città è sotto attacco balistico", afferma il primo cittadino su Telegram, aggiungendo che una persona è rimasta ferita nel quartiere di Dnipro. Vigili del fuoco si sono recati nel quartiere per verificare i danni delle esplosioni. Tkachenko invita i cittadini a restare nei rifugi.