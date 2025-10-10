Venerdì 10 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
10 ott 2025
Sindaco Kiev, 'attacco russo, riva sinistra città al buio

'Colpito palazzo residenziale, 8 feriti, 5 in ospedale'

A Kiev, a seguito degli attacchi alle infrastrutture critiche, si registrano interruzioni di corrente. La riva sinistra della capitale è senza elettricità. Ci sono anche problemi con l'approvvigionamento idrico." Lo scrive su Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. "Il nemico sta colpendo le infrastrutture critiche della città. Ci sono già otto feriti nella capitale. Cinque di loro sono in ospedale."

Secondo le prime informazioni, nel quartiere di Pechersk i detriti di un drone hanno colpito un edificio residenziale, spiega ancora il sindaco. Tutti i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto.

