Sindacati, alta adesione a sciopero mezzi, media 85%

"Altissime adesioni con una media nazionale dell'85% e punte fino al 100%, con le metropolitane chiuse e la cancellazione di corse di bus in tutte le città e province". Lo riferiscono i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che hanno indetto la protesta per il perdurare dello "stallo" della vertenza per il rinnovo del contratto degli Autoferrotranvieri ed Internavigatori, questi ultimi lavoratori dei trasporti sui laghi. "Ci scusiamo per i disagi ma il sistema del trasporto pubblico è diventato inadeguato per tutti, lavoratori, lavoratrici e utenti, ed è a rischio di un collasso generale, senza risposte da aziende sul contratto e dal governo sulle risorse", spiegano le sigle sindacali.