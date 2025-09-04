Sindaca Washington si allinea con occupazione militare di Trump

Giovedì 4 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
4 set 2025
Ordinanza per formalizzare cooperazione con forze federali

La sindaca dem di Washington, Muriel Bowser, sembra essersi piegata all' occupazione militare della capitale da parte di Donald Trump, firmando un ordine esecutivo che formalizza la cooperazione con le forze federali, nonostante i residenti si oppongano alla presenze delle truppe federali in citta'. L'ordinanza istituisce il "Safe and Beautiful Emergency Operations Center" - prendendo a prestito le parole di Trump - per istituzionalizzare la collaborazione tra i funzionari comunali e varie agenzie federali, tra cui l'Fbi. Bowser ha respinto le accuse di essere disposta a proseguire la mobilitazione militare disposta da Trump. "Voglio che il messaggio sia chiaro al Congresso: abbiamo un quadro normativo per richiedere o utilizzare risorse federali nella nostra città", ha detto la prima cittadina ai giornalisti durante una conferenza stampa. "Non abbiamo bisogno di un'emergenza presidenziale", ha aggiunto, I suoi commenti giungono mentre il provvedimento di Trump scade il 10 settembre. "Lasciate che vi dica, senza mezzi termini, che l'ordine del sindaco non estende l'emergenza Trump", ha assicurato. "In realtà, fa esattamente l'opposto. Stabilisce un quadro di riferimento per uscire dall'emergenza. L'emergenza termina il 10 settembre", ha ribadito.

