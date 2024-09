Silver e Cnn, 'Harris ha vinto il dibattito con Trump'

Dopo lo scontro tv tra i due sfidanti alla presidenza Usa, cominciano le analisi e i sondaggi su chi abbia vinto il dibattito. Lo statistico Nate Silver ha scritto sul suo blog FiveThirtyEight che c'è "un forte consenso sul fatto che Harris abbia vinto la serata". Silver, considerato molto autorevole nei suo calcoli e ripreso stamattina dal Guardian, fa anche notare che i prezzi del Bitcoin sono in calo, "il che implica anche una perdita per Trump". "Anche il panel della Fox News che ho seguito - scrive Silver - verso la fine della serata sembrava ammettere che Harris aveva vinto. Harris ha vinto il sondaggio rapido della Cnn sugli osservatori del dibattito con un punteggio di 63-37. In media, il vincitore del dibattito ha avuto un vantaggio di 18 punti in questo sondaggio, quindi la vittoria di 26 punti di Harris è nella fascia alta". Anche la maggior parte degli elettori che hanno partecipato a un focus group della Cnn presso la Mercyhurst University di Erie, in Pennsylvania, ha dichiarato di ritenere che Harris abbia vinto. Il gruppo era composto da 13 elettori che non avevano ancora deciso per chi votare prima del dibattito. Quando Phil Mattingly della CNN ha chiesto al gruppo chi avesse vinto il dibattito, otto degli elettori hanno detto che Harris aveva vinto. Il giornalistaha osservato che Erie è "la contea più instabile nello stato in bilico" della Pennsylvania, riporta la CNN.