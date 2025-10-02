Signorini, Europa abbatta barriere fra stati per banche

"L'obiettivo è abbattere le residue barriere alle attività transfrontaliere" delle banche in Europa. Lo afferma il direttore generale della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini nel suo intervento alla giornata del Credito organizzata dall'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito.

Signorini ha ricordato come "l'unione bancaria non sia ancora completa" e tra i punti ancora "irrisolti, oltre a un quadro più efficace di gestione delle crisi delle banche di piccole e medie dimensioni", "vi è anche l'annosa questione di un sistema comune di garanzia dei depositi".