Signorini (Bankitalia),serve prudenza in politiche bilancio

"È altrettanto importante assicurare un'impostazione prudente delle scelte di bilancio nel medio termine, nello spirito delle nuove regole europee". Lo afferma il dgd ella Banca d'Italia Luigi Federico Signorini intervenendo alla giornata del credito Anspc. Secondo Signorini "dell'insieme delle riforme strutturali" necessarie "fa parte quella, attuata lungo un considerevole arco di tempo, del sistema pensionistico, che contribuisce alla sostenibilità delle finanze pubbliche italiane nel lungo termine: e quindi alla stabilità dell'ambiente macroeconomico, essenziale a sua volta per la crescita del sistema produttivo". E il dg invita a "non riposare sui modesti allori dell'ultimo quinquennio" per l'economioa italiana. Parlando alla giornata del credito ha ricordato che "seppure leggermente migliori di altri Paesi europei in questo momento (ma chi può dire per quanto?), i tassi di crescita del prodotto e della produttività restano modesti sia in prospettiva storica, sia nel confronto con altre aree del mondo". Inoltre "il mercato del lavoro ha fatto considerevoli progressi, ma il tasso di occupazione è tuttora di 8,8 punti più basso della media europea; il divario è ancora più elevato per le donne".