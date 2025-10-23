Siglata intesa Airbus-Leonardo-Thales nel settore spaziale

Airbus, Leonardo e THales hanno siglato un memorandum di intesa con l'obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società. Con la firma, Airbus, Leonardo e Thales mirano a unire le forze per consolidare l'autonomia strategica dell'Europa nello spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei campi delle telecomunicazioni, della navigazione globale, dell'osservazione della Terra, della ricerca scientifica, dell'esplorazione e della sicurezza nazionale. E' quanto si legge in una nota.

Al termine dell'operazione, la nuova società sarà strutturata con i seguenti contributi: Airbus contribuirà con i suoi business Space Systems e Space Digital, provenienti da Airbus Defence and Space; Leonardo contribuirà con la sua Divisione Spazio, includendo anche le quote in Telespazio e Thales Alenia Space. Thales contribuirà principalmente con le sue quote in Thales Alenia Space, Telespazio e Thales Seso. La nuova società impiegherà circa 25.000 persone in tutta Europa e costituirà un player competitivo a livello mondiale potendo contare su un fatturato annuo di circa 6,5 miliardi (dato pro forma, a fine 2024) e e su un portafoglio ordini che ammonta a più di tre anni di ricavi previsti.

L'azionariato della nuova società sarà condiviso tra Airbus, Leonardo e Thales che possederanno rispettivamente il 35%, 32,5% e 32,5% e opererà sotto controllo congiunto, con una governance bilanciata tra gli azionisti.

La joint venture spaziale avrà sede a Tolosa, si apprende dopo l'annuncio del memorandum di intesa. L'accordo, inoltre, non porterà alla "chiusura di siti" delle società protagoniste dell'operazione.