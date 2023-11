Sicurezza,Sala 'Campagna politico-mediatica contro Milano'

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare del tema della sicurezza in città sulle sue pagine social dopo la presa di posizione, tra gli ultimi, di Carlo Verdone, che ha parlato di una città poco sicura. "Lo ridico, la sicurezza è un diritto che va garantito. E' un tema comune a tutte le grandi città. Ma ciò non vuol dire che la questione sia meno importante per Milano - ha spiegato su Instagram -. C'è un'evidente campagna politico -mediatica contro Milano. Chi per calcolo politico attacca Milano fa un danno ai tanti che grazie all'attrattività della città lavorano o comunque costruiscono le basi per la propria vita".