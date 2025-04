Sicurezza sul lavoro: il governo prepara una dotazione economica da discutere con le parti sociali

Per la sicurezza sul lavoro il governo starebbe preparando non un provvedimento specifico ma una dotazione economica, che dovrebbe essere nell'ordine di alcune centinaia di milioni, la cui destinazione sarà decisa poi in seguito ad un confronto con le parti sociali. E' quanto si apprende da fonti ministeriali. Il governo sarebbe in queste ore al lavoro per raccogliere le risorse. L'idea è di destinarle a misure per la sicurezza sul lavoro che saranno portate e condivise al tavolo con le parti sociali. L'annuncio potrebbe arrivare a ridosso del cdm previsto domani.