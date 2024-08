Sib e Fiba confermano lo sciopero ombrelloni del 9 agosto

In assenza di un provvedimento che dia "certezza agli operatori pubblici e privati sulla questione balneare, siamo costretti a confermare la mobilitazione della categoria" il 9 agosto. Lo annunciano i presidenti di Sib-Confcommercio Antonio Capacchione e di Fiba-Confesercenti Maurizio Rustignoli. "Constatiamo che fonti di governo hanno preannunciato un provvedimento in uno dei prossimi Consigli dei ministri" aggiungono, annunciando che "nei prossimi giorni si riuniranno nuovamente gli organismi dirigenti per valutare l'annuncio ed eventualmente confermare o sospendere le manifestazioni previste per il 19 e 26 agosto". I due sindacati hanno deciso una prima forma di mobilitazione che prevede per il 9 agosto l'apertura con due ore di ritardo dei servizi sulle spiagge in concessione, alle 9,30.