Siae, la pandemia è alle spalle, +150% spettatori nel 2022

Più spettacoli, eventi e pubblico al cinema, nei teatri e ai concerti: il mondo dell'intrattenimento sta guarendo dal contagio pandemico e in alcuni casi recupera il gap. Con oltre 3 milioni di eventi, cresciuti dell'80% sul 2021 e con 3 miliardi di spesa, in rialzo del 187% sull'anno precedente, per 205 milioni di spettatori anche loro in crescita del 150% il 2022 ha segnato per il settore un netto recupero con segnali di riallineamento ai livelli del 2019. È il quadro che emerge dal Rapporto Siae 2022, i cui dati consentono anche di stimare un 2023 in recupero sui livelli pre-pandemia e un 2024 in crescita. Rispetto al dato sul valore generato, 3 miliardi di euro nel 2022, e che vedeva un calo del 20% rispetto al 2019, la perdita nei primi sei mesi dell'anno sarebbe dimezzata (-9%) senza contare che il calo, ad una sola cifra, non contiene i numeri prevedibilmente positivi dei mesi estivi: insomma "possiamo sperare di chiudere il 2023 con un netto recupero sui livelli prepandemia e mettere le basi per puntare ad un 2024 con il segno positivo" ha annunciato Matteo Fedeli, direttore generale della Siae, presentando il rapporto 2022.