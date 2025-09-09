Si è dimesso il premier del Nepal dopo le violente proteste

Il Primo Ministro del Nepal KP Sharma Oli si è dimesso. Lo ha confermato la sua segreteria in una nota citata dalla Bbc. Il premier afferma di aver fatto un passo indietro per aprire la strada alla soluzione costituzionale dell'attuale crisi, segnata da manifestazioni di protesta contro l'interruzione dei social e la corruzione, protesta repressa dalle forze dell'ordine e in cui si sono registrati 19 morti ieri.

Si sono intanto dimessi anche tre ministri da quando sono scoppiate le proteste. Il ministro per l'Approvvigionamento Idrico Pradeep Yadav è stato l'ultimo in ordine di tempo, oggi, a ritirarsi con un messaggio in cui ha espresso "sostegno ai giovani della Generazione Z nell'opporsi alla repressione attuata dal governo", scrive la Bbc citando media nepalesi. Si erano già dimessi il ministro nepalese dell'Agricoltura Ram Nath Adhikari, citando l'insoddisfazione per il modo in cui le autorità hanno interagito con i manifestanti, e ieri mattina anche il ministro degli Interni Ramesh Lekhak.