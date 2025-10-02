Giovedì 2 Ottobre 2025

I moderati vogliono risposte

Raffaele Bonanni
I moderati vogliono risposte
2 ott 2025
Sì della Camera al riconoscimento condizionato della Palestina

L'Aula della Camera ha approvato con 175 voti a favore, 7 astenuti e 108 contrari la prima risoluzione (più corposa) presentata dalla maggioranza su Gaza, che oltre al sostegno al piano Usa prevede di "attivarsi per riconoscere lo Stato palestinese a condizione che Hamas liberi tutti gli ostaggi e rinunci a ogni presenza politica e militare a Gaza e in Cisgiordania". Dieci gli impegni contenuti, tra questi anche "proseguire nelle azioni volte a garantire il rapido e sicuro rientro degli attivisti a bordo" della "Flotilla".

