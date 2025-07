Sì del Senato all'articolo 2,passa la separazione delle carriere

Via libera dell'Aula del Senato all'articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il testo modifica l'articolo 102 della Costituzione precisando che le norme riguardanti la magistratura "disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti". I successivi articoli 3 e 4 specificano e articolano il principio della separazione delle carriere e dei due Csm per le due magistrature. Tutte respinte, in precedenza, le proposte di modifica delle opposizioni.