Sì del Senato a dl che ripristina "esame di maturità"

Il Senato ha approvato in prima lettura il decreto che riforma l'esame di Stato delle scuole secondarie di secondo grado che tornerà a denominarsi "esame di maturità". Il voto è stato effettuato per alzata di mano.

Tra le altre norme del decreto, si prevede che gli studenti debbano sostenere tutte le prove compresa quella orale per superare l'esame; inoltre le materie del colloquio saranno quattro e saranno decise dal ministero a gennaio; le commissioni d'esame saranno costituite da due membri esterni e due interni.