Gli italiani e la Brexit
Sì del Senato a dl che ripristina "esame di maturità"
15 ott 2025
15 ott 2025
Sì del Senato a dl che ripristina "esame di maturità"

Le altre norme per l'esame di Stato alle secondarie superiori

Le altre norme per l'esame di Stato alle secondarie superiori

Le altre norme per l'esame di Stato alle secondarie superiori

Il Senato ha approvato in prima lettura il decreto che riforma l'esame di Stato delle scuole secondarie di secondo grado che tornerà a denominarsi "esame di maturità". Il voto è stato effettuato per alzata di mano.

Tra le altre norme del decreto, si prevede che gli studenti debbano sostenere tutte le prove compresa quella orale per superare l'esame; inoltre le materie del colloquio saranno quattro e saranno decise dal ministero a gennaio; le commissioni d'esame saranno costituite da due membri esterni e due interni.

© Riproduzione riservata

