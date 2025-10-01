Sì definitivo Senato a Festa nazionale di San Francesco

Mercoledì 1 Ottobre 2025

Ripristinata la data del 4 ottobre. In vigore dal 2026

Il provvedimento che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi è legge. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede deliberante il disegno di legge già licenziato dalla Camera. Il presidente della Commissione Alberto Balboni, parlando con i cronisti ha sottolineato il "valore simbolico" del sì definitivo prima del 4 ottobre, anche se la legge si applicherà per la prima volta nel 2026 dato che deve essere ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

