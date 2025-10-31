Mercoledì 29 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
31 ott 2025
Shutdown in Usa, stop ai voli al Jfk di New York

Problemi per carenza di controllori di volo anche in altri scali

La Federal Aviation Administration segnala oggi ulteriori problemi del traffico aereo in diverse parti del Paese, che stanno causando un blocco dei voli all'aeroporto internazionale Jfk per la carenza di addetti ai centri di controllo dei voli di New York, Indianapolis e Boston. Una situazione legata al perdurare dello shutdown, in corso da un mese.

All'aeroporto LaGuardia di New York, i passeggeri stanno riscontrando ritardi di circa 140 minuti, al Newark Liberty International di quasi due ore. Problemi anche a Dallas, Boston, Houston, Phoenix.

Non tutte le carenze di personale si traducono in ritardi, poiché i controllori di volo possono dirottare i voli, ma a volte non c'è altra scelta che rallentare gli aerei per garantire la sicurezza. I controllori di volo sono considerati personale essenziale e devono lavorare durante la chiusura, nonostante non siano retribuiti. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy afferma che alcuni si sono dati malati per protesta, mentre altri stanno prendendo tempo per svolgere altri lavori.

