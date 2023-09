Shevchenko 'mio ruolo non cambia, aiutare l'Ucraina'

"Il mio ruolo non cambia, sono un consigliere freelance e continuerò a fare quello che ho sempre fatto: aiutare come posso il mio Paese, l'Ucraina": così Andry Shevchenko, prima di scendere sul green di golf per l'All Star Match che precede la Ryder Cup, commenta all'ANSA la sua nomina a consigliere freelance del presidente dell'Ucraina, Zelensky. L'ex attaccante ucraino è al Marco Simone di Guidonia dove tra poco partecipera' alla gara-esibizione, uno degli eventi della Ryder Cup.